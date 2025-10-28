Ученые раскрыли тайну пчелиных «дворцовых переворотов»

Ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде выяснили, что причиной «восстаний» в пчелином улье часто становятся вирусные инфекции, которые приводят к уменьшению размеров яичников у маток и сокращению выработки метилолеата — феромона, удерживающего рабочую пчелу в повиновении. Когда его уровень падает, колония «чует слабость» правительницы и начинает готовить ей замену. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Сюжет, достойный средневековой хроники, разворачивается не во дворце, а в улье: ослабевшая «королева» теряет доверие подданных, и рабочие пчелы совершают переворот, выращивая новую правительницу. Этот процесс является естественным механизмом выживания колонии. Однако для пчеловодов он часто оборачивается потерей продуктивности, снижением численности пчел и уменьшением урожая меда.

«Здоровая матка способна откладывать от 850 до 3 200 яиц в день — больше собственного веса, — объяснил руководитель исследования профессор Леонард Фостер. — Однако зараженные вирусом матки откладывают меньше яиц и вырабатывают меньше метилолеата. Снижение этого феромона, по-видимому, служит сигналом рабочим пчелам, что королева больше не справляется со своей ролью».

Пчелы опыляют около трети всех мировых сельскохозяйственных культур, поэтому стабильность пчелиных семей напрямую влияет на продовольственную безопасность и экосистемы. Однако пчеловоды все чаще сообщают о преждевременной смене маток, причем «плохие матки» названы одной из главных причин зимних потерь ульев.

Исследование показало, что вирусные инфекции нарушают тонкий баланс химических сигналов в улье, который обеспечивает его устойчивость. Но открытие также дало практический выход: ученые провели полевые испытания, добавив в ульи синтетические феромонные смеси с метилолеатом. Такие семьи значительно реже выращивали новых маток по сравнению с контрольными, где этого вещества не было.

«Это может стать настоящим прорывом для пчеловодов, — отметил Фостер. — Процесс «революции» в улье затратный и дестабилизирующий, но добавление метилолеата способно помочь сохранить рабочий ритм, особенно в периоды активного опыления и сбора меда».

