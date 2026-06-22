В Европе сорвались испытания нового космического корабля

Европейское космическое агентство (ЕКА) перенесло финальный этап испытаний перспективного многоразового космического корабля Space Rider. Об этом сообщает European Spaceflight.

По данным издания, полномасштабные испытания по сбросу аппарата, запланированные на начало мая, были прерваны из-за нештатной ситуации, возникшей во время этапа подъема макета на необходимую высоту.

Как сообщало ЕКА, двухнедельная испытательная кампания завершилась 8 мая после того, как во время подъема макета на внешней подвеске вертолета CH-47 Chinook была зафиксирована аномалия. Подробности инцидента агентство не раскрыло.

В ЕКА отметили, что расследование причин нештатной ситуации продолжается. При этом перенос испытаний связан не только с этим инцидентом, но и с ограниченной доступностью испытательного полигона.

В результате заключительные испытания Space Rider возобновятся не раньше октября 2026 года. Несмотря на задержку, у программы остается более года запаса до первого полета, который по-прежнему намечен на первый квартал 2028 года. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты Vega C.

В августе 2024 года и июне 2025 года ЕКА успешно провело испытания с использованием трехтонного массогабаритного макета. В начале 2026 года агентство планировало провести заключительную серию испытаний уже с полноразмерной моделью спускаемого модуля, которая воспроизводит массу, аэродинамику, размеры и шасси будущего космического корабля.

Еще в ноябре 2025 года руководитель программы Данте Галли сообщал, что все летные образцы корабля уже изготовлены и находятся либо на этапе интеграции, либо проходят проверочные испытания.

Ранее у Blue Origin произошла авария: ракета New Glenn взорвалась при испытаниях во Флориде.