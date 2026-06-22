Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

В Европе сорвались испытания нового космического корабля

ЕКА отменило в последний момент испытания космического корабля Space Rider
ESA

Европейское космическое агентство (ЕКА) перенесло финальный этап испытаний перспективного многоразового космического корабля Space Rider. Об этом сообщает European Spaceflight.

По данным издания, полномасштабные испытания по сбросу аппарата, запланированные на начало мая, были прерваны из-за нештатной ситуации, возникшей во время этапа подъема макета на необходимую высоту.

Как сообщало ЕКА, двухнедельная испытательная кампания завершилась 8 мая после того, как во время подъема макета на внешней подвеске вертолета CH-47 Chinook была зафиксирована аномалия. Подробности инцидента агентство не раскрыло.

В ЕКА отметили, что расследование причин нештатной ситуации продолжается. При этом перенос испытаний связан не только с этим инцидентом, но и с ограниченной доступностью испытательного полигона.

В результате заключительные испытания Space Rider возобновятся не раньше октября 2026 года. Несмотря на задержку, у программы остается более года запаса до первого полета, который по-прежнему намечен на первый квартал 2028 года. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты Vega C.

В августе 2024 года и июне 2025 года ЕКА успешно провело испытания с использованием трехтонного массогабаритного макета. В начале 2026 года агентство планировало провести заключительную серию испытаний уже с полноразмерной моделью спускаемого модуля, которая воспроизводит массу, аэродинамику, размеры и шасси будущего космического корабля.

Еще в ноябре 2025 года руководитель программы Данте Галли сообщал, что все летные образцы корабля уже изготовлены и находятся либо на этапе интеграции, либо проходят проверочные испытания.

Ранее у Blue Origin произошла авария: ракета New Glenn взорвалась при испытаниях во Флориде.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!