«Ракеты — это сложно». Во время испытаний взорвалась большая ракета Джеффа Безоса

В США во время испытаний взорвалась тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin Джеффа Безоса. Компания сообщила об «аномалии» и отсутствии пострадавших.

Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin Джефа Безоса взорвалась во время испытаний на стартовом комплексе на мысе Канаверал во Флориде. Авария произошла вечером 28 мая (в ночь на 29 мая по московскому времени) во время hot-fire test — одного из ключевых этапов подготовки к запуску, когда двигатели ракеты запускаются на стартовом столе без отрыва от земли.

Примерно в 21:00 по местному времени ракета начала штатную процедуру испытаний, после чего произошел мощный взрыв. Над площадкой поднялся крупный огненный шар и густое облако дыма. Ударная волна ощущалась в близлежащих районах, включая Кейп-Канаверал и Кокоа-Бич.

В Blue Origin заявили, что во время испытаний произошла «аномалия» — именно такой термин обычно используется в ракетно-космической отрасли для обозначения аварий и серьезных технических сбоев. Компания сообщила, что весь персонал был оперативно эвакуирован, пострадавших нет. Местные экстренные службы также заявили об отсутствии угрозы для населения и окружающей среды.

Основатель Blue Origin Джефф Безос вскоре после происшествия написал, что говорить о причинах аварии пока преждевременно. По его словам, компанию ждет расследование, после которого будут приниматься решения о восстановлении поврежденной инфраструктуры и дальнейшей судьбе испытательной программы.

Проект, который должен был догнать SpaceX

New Glenn считается крупнейшей и наиболее амбициозной разработкой Blue Origin. Работы над ракетой фактически начались еще в первой половине 2010-х годов, а официально проект был представлен в 2016 году. Носитель получил название в честь астронавта Джона Гленна — первого американца, совершившего орбитальный полет вокруг Земли.

Ракета высотой около 98 метров оснащена многоразовой первой ступенью и предназначена для вывода тяжелых грузов на низкую околоземную орбиту, геопереходную орбиту и к Луне.

Именно New Glenn должна была стать основой для коммерческих запусков Blue Origin, а также участвовать в проектах NASA и Пентагона.

Разработка программы неоднократно сталкивалась с переносами сроков. Первый полет ракеты состоялся только в январе 2025 года после нескольких лет задержек. За это время SpaceX успела занять доминирующее положение на мировом рынке запусков, а также развернуть масштабную спутниковую сеть Starlink.

Глава SpaceX Илон Маск после появления кадров взрыва ограничился коротким комментарием: «Ракеты — это сложно».