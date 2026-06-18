Телерадиостудия Роскосмоса закончила свое существование, заявил ее основатель

Телерадиостудии Роскосмоса, созданной военным журналистом Александром Островским, больше нет. Последние сотрудники команды выдавлены из структуры ЦЭНКИ, где они базировались, под предлогом масштабного сокращения космической отрасли, заявил «Газете.Ru» Островский.

«Кадровики ссылались на указание вышестоящих начальников, общего сокращения космической отрасли. Телестудия Роскосмоса была с 2020 года превращена в отдел графики, который базировался в ЦЭНКИ («Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»). Материалы стали выходить под брендом «Космопорт». Штатные аудиторы, которых в ЦЭНКИ все больше и больше, получили указание додавить наш коллектив, писали бумаги, что сотрудники отдела не всегда вовремя проходят КПП, выходят на работу не по графику. Например, учли нам как прогулы дни командировки на Донбасс. В конце концов и меня вынудили уволиться», — рассказал Островский.

Идея создания творческого пиар-подразделения Роскосмоса возникла в 2005 году у главы Федерального космического агентства Анатолия Перминова после серии репортажей на Первом канале о космонавтике. Спецкор канала Александр Островский собрал команду режиссеров, операторов, сценаристов. Впоследствии было создано более двухсот документальных фильмов для федеральных телеканалов, многие из них стали лауреатами на международных кинофестивалях. Идеи ряда проектов студии, например «Битва за Салют-7. История одного подвига», стали основой художественных фильмов. На «России 24» выходила в эфир еженедельная рубрика «Космонавтика», на канале «Карусель» – детская программа «Пора в космос», мультипликационный сериал «Юра и Нюра», озвученные космонавтами.

Выходили репортажи о Роскосмосе на канале «Евроньюс». Автор и ведущая Ксения Зима вела программы «Поехали!» и «Космическая среда» на Бизнес ФМ и Радио России. Проводились прямые телетрансляции стартов и стыковок космических кораблей, которые были изначально организованы телерадиостудией Роскосмос.

Последний фильм студии, посвященный юбилею первого старта с космодрома Восточный с участием президента России, так и не был завершен.

В Роскосмосе в ответ на запрос «Газеты.Ru» сообщили, что Островский уволился по собственному желанию, а телестудии не существует уже 6 лет.

«Телестудии Роскосмос не существует с 2020 года. Александр Островский, после реорганизации телестудии работал в филиале АО «ЦЭНКИ» НИИПМ начальником отдела компьютерной графики и уволился по собственному желанию в апреле 2026 г.», – заявили в госкорпорации.

Ранее в Роскосмосе раскрыли число заявлений в отряд космонавтов на «Госуслугах».