В Роскосмосе раскрыли число заявлений в отряд космонавтов на «Госуслугах»

Черновик заявления на зачисление в космонавты через новый сервис на «Госуслугах» создали уже 11 тыс. человек. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

«Отбор — очень строгий, но интерес к услуге высокий — черновик заявления создали уже 11 тыс. человек», — указали в корпорации.

Там уточнили, что среди заявителей — граждане России от 19 до 35 лет, 76% их которых мужчины и 24% — женщины.

Заявления в отряд космонавтов на портале принимают до конца июня. Онлайн-сервис Роскосмоса и Минцифры запустили в этом году впервые.

В Роскосмосе напомнили, что участвовать в отборе могут россияне в возрасте до 35 лет, которые имеют высшее образование из утвержденного перечня, стаж работы по специальности не менее трех лет, владеют английским, французским, итальянским, немецким или испанским языком. Прошедшие заочный отбор на «Госуслугах» будут приглашены на очный этап в Центр подготовки космонавтов, где им нужно будет пройти медицинское обследование, собеседование и сдать нормативы физической подготовки.

Ранее российский космонавт впервые оформил госуслугу на борту МКС.