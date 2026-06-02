Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

В Роскосмосе раскрыли число заявлений в отряд космонавтов на «Госуслугах»

Черновик заявления в отряд космонавтов создали на «Госуслугах» 11 тыс. человек
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Черновик заявления на зачисление в космонавты через новый сервис на «Госуслугах» создали уже 11 тыс. человек. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

«Отбор — очень строгий, но интерес к услуге высокий — черновик заявления создали уже 11 тыс. человек», — указали в корпорации.

Там уточнили, что среди заявителей — граждане России от 19 до 35 лет, 76% их которых мужчины и 24% — женщины.

Заявления в отряд космонавтов на портале принимают до конца июня. Онлайн-сервис Роскосмоса и Минцифры запустили в этом году впервые.

В Роскосмосе напомнили, что участвовать в отборе могут россияне в возрасте до 35 лет, которые имеют высшее образование из утвержденного перечня, стаж работы по специальности не менее трех лет, владеют английским, французским, итальянским, немецким или испанским языком. Прошедшие заочный отбор на «Госуслугах» будут приглашены на очный этап в Центр подготовки космонавтов, где им нужно будет пройти медицинское обследование, собеседование и сдать нормативы физической подготовки.

Ранее российский космонавт впервые оформил госуслугу на борту МКС.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!