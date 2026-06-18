Космонавт раскрыла новую эмблему миссии к МКС

Частью новой эмблемы 75-й миссии экипажа к Международной космической станции (МКС) стал амурский тигр. Об этом сообщила космонавт «Роскосмоса», член основного экипажа Анна Кикина, передает ТАСС.

По ее словам, командир экипажа дал миссии позывной «Тигрис».

«В первую очередь, как мы видим на нашей эмблеме, он символизирует тигра — это сильная кошка, стремящаяся к достижению своих целей со спокойным лицом. Это также амурский тигр, которого мы оберегаем на нашей планете», — сказала Кикина.

Запуск 75-й миссии к МКС запланирован на 14 июля. В основной состав экипажа вошли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. В роли дублеров выступят космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт Дениз Бернхем.

5 июня в российском модуле на МКС вновь произошла утечка воздуха. В «Роскосмосе» сообщили об обнаружении двух мест утечки в переходной камере модуля «Звезда». Пока российские космонавты устраняли проблему, астронавты НАСА получили приказ надеть скафандры и перешли в корабль Crew Dragon для возможной эвакуации. Позже они вернулись на станцию. Проблемы с утечками в этом модуле продолжаются с 2020 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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