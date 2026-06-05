На МКС произошла утечка: пока россияне решали проблему, американцы готовились к эвакуации

В российском модуле на Международной космической станции вновь произошла утечка воздуха. В «Роскосмосе» сообщили об обнаружении двух мест утечки в переходной камере модуля «Звезда»: одно уже заделано, второе готовятся герметизировать. Пока российские космонавты устраняли проблему, астронавты НАСА получили приказ надеть скафандры и перешли в корабль Crew Dragon для возможной эвакуации. Позже они вернулись на станцию. Проблемы с утечками в этом модуле продолжаются с 2020 года.

Утечка воздуха в модуле Международной космической станции «Звезда» не угрожает безопасности экипажа, давление на борту стабильно и поддерживается на расчетном уровне. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявили в «Роскосмосе» после сообщений о том, что НАСА приказало членам миссии Crew-12 вернуться на корабль и надеть скафандры на случай падения давления.

«Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне», — добавили в «Роскосмосе»,

— говорится в сообщении госкорпорации.

В «Роскосмосе» сообщили, что космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха на российском сегменте МКС во время осмотра переходной камеры модуля «Звезда».

Первое уже заделали, нанеся первый слой двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». Второе место утечки было найдено на конусной части камеры, и экипаж готовится к его герметизации, заявили в корпорации.

НАСА объявило эвакуацию

Ранее стало известно, что НАСА поручило своим астронавтам на борту Международной космической станции надеть скафандры и войти в корабль Crew Dragon из-за возможной утечки воздуха на станции . Об этом сообщило Reuters со ссылкой на американское аэрокосмическое агентство.

По данным Reuters, утечка была зафиксирована в российском служебном модуле «Звезда». Источник в НАСА сообщил агентству, что с 1 июня ее интенсивность возросла с одного до двух фунтов воздуха в сутки. Сейчас устранением неисправности занимается российский экипаж .

Экипажу Crew Dragon разрешили вернуться на станцию примерно через час после первоначального предупреждения, после того, как Центр управления полетами и российские специалисты стабилизировали ситуацию, пишет Reuters.

В настоящее время на станции находятся семь человек: космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты НАСА Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Постоянная проблема

Впервые об утечке в промежуточной камере модуля «Звезда» стало известно в августе 2020 года, когда после падения давления на МКС весь экипаж был изолирован в модуле.

Утечку воздуха удалось найти только через месяц. В «Роскосмосе» изначально предполагали, что неполадка находится в американском сегменте, однако она обнаружилась в российском модуле. Герметичность пообещали восстановить, заверив, что угрозы жизни и здоровью экипажа нет. После ремонтных работ утечка кислорода уменьшилась, но не прекратилась .

В последующие годы предпринималось несколько попыток заделать утечку, но все они давали лишь частичный результат. После очередной герметизации в июне 2025 года «Роскосмос», опираясь на данные тестов, сообщил о полном прекращении утечки.

Однако уже в июле 2025 года замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, что она все еще продолжается, хотя ее скорость значительно снизилась.

«Мы продолжаем усилия по ее поиску и устранению, недавние ремонтные работы серьезно сократили скорость утечки воздуха. В течение некоторого времени мы даже считали, что нашли последнюю трещину и заделали ее, но долгосрочные наблюдения показали, что потеря воздуха продолжается», — сказал Крикалев.

Он сообщил, что над устранением проблемы совместно работают специалисты США и России.

«Для нас всех важно, чтобы таких ситуаций не возникало на будущих станциях», — сказал Крикалев.

Эксплуатация МКС

В апреле 2026 года гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин заявил, что США и Россия продлят сроки эксплуатации модуля «Звезда» до 2032 года, схожие работы уже ведутся по модулю «Заря».

При этом в отчете РКК «Энергия» за 2025 год говорилось, что иностранные партнеры России по МКС решили продлить эксплуатацию станции до 2030 года.

В марте же глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов уточнил, что МКС начнут сводить с орбиты в 2028 году, а затопление станции запланировано на 2030 год.

Он отметил, что госкорпорация тесно сотрудничает с НАСА. По его словам, на 2026 год запланирована новая встреча с американской стороной.