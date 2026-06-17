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Наука

В рассекреченных документах НАСА обнаружили упоминание базы пришельцев на Луне

Daily Mirror: сотрудники НАСА говорили об инопланетной базе на Луне в 1972 году
Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

В новой порции рассекреченных документов НАСА обнаружили упоминание базы пришельцев на Луне. Об этом сообщает Daily Mirror.

Среди 72 новых файлов, которые американские власти опубликовали на сайте Пентагона 12 июня, оказалась аудиозапись секретного совещания НАСА по завершении миссии «Аполлон-16» в 1972 году. Во время полета астронавты США в пятый раз высадились на поверхности спутника Земли и провели научные эксперименты.

В ходе совещания сотрудники НАСА говорили о лазерных измерениях, гравитации Луны и обсуждали другие научные вопросы. Сначала речь зашла об «огромной дыре», находящейся рядом с кратером Ван де Грааф на обратной стороне Луны. Далее один из участников совещания сказал, что «это может быть инопланетная база или что-то в этом духе».

Издание указывает, что это было очень небрежное замечание, после чего ученые стали шутить по поводу «огромной дыры» на обратной стороне спутника.

Ранее сообщалось, что Катя Лель пытается понять, для чего с ней связались инопланетяне.

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