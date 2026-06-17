Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Катя Лель пытается понять, для чего с ней связались инопланетяне

Певица Катя Лель заявила, что ищет у экстрасенсов ответ о своей связи с НЛО
СТС

Певица Катя Лель призналась, что обратилась к магам и экстрасенсам с вопросом об инопланетянах, а также о своем пропавшем супруге. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что пока не получила ответов.

Певица пояснила, что побывала на массе различных шоу, в которых участвовали экстрасенсы и тарологи. Звезда утверждает, что они часто довольно точно рассказывали ей о судьбе.

«Попаданий было много, честно говоря, — заявила Лель. — Я долгие годы пыталась понять, почему именно меня выбрали инопланетяне для контакта».

Кроме того, она вновь напомнила, что обратилась к экстрасенсам с вопросом о пропавшем бывшем супруге бизнесмене Игоре Кузнецове. По ее словам, мнения «магов» разделились на два лагеря — кто-то утверждает, что его нет, а кто-то заверяет, что он жив и вскоре выйдет на связь. Певица добавила, что до сих пор не имеет никаких новостей об экс-супруге.

Об обращении к экстрасенсам с просьбой найти пропавшего бывшего мужа Лель рассказала еще в прошлом году. Помимо этого, звезда также сообщала, что подключила к поискам мужчины «больших людей из России», имена которых она не стала раскрывать. Певица предположила, что потратит на оплату работы детективов крупную сумму, но пока знаменитость не знает, во сколько ей это обойдется.

Ранее Катя Лель раскрыла политические планы после предложения о выдвижении в Госдуму.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!