Археологи нашли в Хакасии наскальный рисунок возрастом 4 тысячи лет

В Сибири нашли наскальный рисунок возрастом не менее 4 тыс. лет

В Хакасии российские ученые нашли древний уникальный наскальный рисунок возрастом около четырех тысяч лет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя некоммерческой организации «Археологическое исследование Сибири» Тимофея Ключникова, изображение напоминает человеческое лицо, рисунок обнаружили на Сорских столбах.

Ключников добавил, что узор относится к Окуневской культуре, которая датируется III-II тысячелетиями до нашей эры. По его словам, аналогичные рисунки раньше наблюдались только на погребальных плитах.

До этого сообщалось, что в южной части Синайского полуострова археологи обнаружили скалу, украшенную древними наскальными изображениями, возраст которых, по мнению исследователей, достигает 10 тыс. лет. По мнению специалистов, данное открытие позволяет получить «новую информацию о цивилизациях, сменявших друг друга на Синае».

Ранее в Египте обнаружили древнеримское кладбище и мастерские времен Птолемеев.