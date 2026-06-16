Ученые заявили, что солнечная активность «впадает в летнюю спячку»

Солнечная активность «впадает в летнюю спячку», сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Солнечная активность на глазах впадает в традиционную летнюю спячку, к которой на этот раз добавляется общая ситуация спада солнечного цикла. Звезда довольно скучная, смотреть не на что», — говорится в сообщении лаборатории.

По словам ученых, солнечная активность упадет «в ноль», когда закончится энергия в единственной действующей на Солнце группе пятен 4465. Она при небольших размерах получила почти высший класс магнитной сложности Beta-Gamma.

Кроме того, в ближайший месяц не стоит ждать и высокой геомагнитной активности — прогноз обещает 30 «зеленых дней».

В начале июня на Солнце вследствие мощных вспышек произошел «черный взрыв». Речь о явлении, когда на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует, пока нейтральный водород не ионизируется полностью или не уйдет за пределы солнечного диска.

Ранее ученые предрекли «мертвый сезон» на Солнце.