Россиянам раскрыли неожиданные свойства пигмента, который есть у каждого человека

Ученые Пермского политехнического университета рассказали о малоизвестных свойствах меланина — пигмента, определяющего цвет кожи, волос и глаз. Вопреки распространенному представлению, он выполняет в организме куда больше функций, чем просто «защита от загара». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как пояснила доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская, существует два основных типа меланина — темный эумеланин и светлый феомеланин. Последний содержит серу и хуже защищает кожу от ультрафиолета. Под действием солнечных лучей он легче распадается с образованием свободных радикалов, способных повреждать ДНК и повышать риск развития рака кожи.

При этом оба типа пигмента присутствуют у всех людей, но в разных пропорциях. Высокое содержание эумеланина характерно для темной кожи и волос, а преобладание феомеланина — для светлой кожи и рыжих волос.

Ученые отмечают, что меланин содержится не только в коже, волосах и глазах. Его можно обнаружить во внутреннем ухе, легких, печени, селезенке и даже стенках некоторых сосудов. Там он помогает связывать тяжелые металлы и другие токсичные вещества, а также участвует в работе иммунной системы.

Еще одно малоизвестное свойство меланина связано с защитой от радиации. Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объяснил, что пигмент способен поглощать энергию ионизирующего излучения и рассеивать ее в виде тепла, уменьшая повреждение клеток и ДНК. Косвенным подтверждением этой способности ученые считают грибы, обнаруженные в зоне аварии на Чернобыльской АЭС: богатые меланином организмы не только выжили в условиях повышенной радиации, но и продолжили активно расти.

Синтез меланина зависит от аминокислоты тирозина, которая поступает с пищей. Для поддержания нормальной выработки пигмента специалисты рекомендуют включать в рацион яйца, мясо, рыбу, молочные продукты, бобовые и орехи. Однако изменение цвета кожи определяется не только питанием: для запуска полноценного синтеза меланина необходимо воздействие солнечного света.

Исследователи также отмечают, что недостаток меланина при альбинизме влияет не только на цвет кожи и глаз, но и на развитие зрительной системы еще во время внутриутробного развития. Это может приводить к снижению остроты зрения и другим нарушениям, которые сохраняются на протяжении всей жизни.

Ранее ученые выяснили, что 90% проблем с кожей появляются из-за советов из соцсетей.