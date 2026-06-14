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Наука

Ученики обнаружили древнюю римскую виллу под школьным спортзалом

Arkeonews: под спортзалом римской школы нашли виллу возрастом почти 1900 лет
BBC

Под спортзалом римской школы обнаружили роскошную виллу возрастом почти 1900 лет. На находку случайно вышли сами ученики, решившие проверить старую школьную легенду о скрытых подземных комнатах. О результатах сообщает портал Arkeonews.

История поисков виллы началась в 2021 году в научном лицее Кавур недалеко от Колизея. Во время школьной акции протеста несколько подростков нашли ключ от запертой двери в подвале и через старую котельную попали в неизвестные помещения. За узким проходом ученики обнаружили древние коридоры с фресками и мозаиками.

После этого ученики рассказали о находке учительнице истории Клаудии Марино. Она обратилась к археологам, и в начале 2026 года власти Рима начали полноценные раскопки. Под зданием школы оказался хорошо сохранившийся римский дом середины II века нашей эры, получивший название Домус Лицео Кавур. В древности этот район между холмами Целий и Эсквилин считался одним из самых престижных в Риме.

Археологи обнаружили помещения с яркими фресками, сохранившими знаменитый «помпейский красный» цвет, лепные украшения на сводчатых потолках и редкий черный мозаичный пол, характерный для домов римской элиты того времени.

Установить владельцев виллы помогла находка XIX века. Во время строительства школы в 1895 году рабочие нашли свинцовую водопроводную трубу с именами римского сенатора Луция Фабия Галла и женщины по имени Умбрия Альбина, которые, вероятно, владели домом в разные периоды.

Исследователи также обнаружили неожиданное свидетельство того, что вилла никогда полностью не исчезала из памяти местных жителей. На стенах сохранились граффити 1920-1950-х годов, оставленные спелеологами и любопытными школьниками, которые тайно проникали в подземные помещения задолго до официального открытия.

Сейчас археологи продолжают расчистку комплекса. Уже извлечены десятки ящиков с артефактами, а специалисты считают, что вилла простирается значительно дальше под территорией школы. Власти Рима планируют сделать объект доступным для посетителей. Не исключено, что экскурсии по древнеримской вилле будут проводить сами ученики, которые помогли заново открыть ее миру.

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