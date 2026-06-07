Российская ученая обнаружила «невидимую» планировку древнего античного города

Аспирантка НИУ ВШЭ обнаружила ранее неизвестные элементы планировки древнего города Парион на территории современной Турции с помощью дрона, оснащенного лазерным сканером сверхвысокого разрешения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Парион был основан предположительно в VIII–VII веках до нашей эры на северо-западе Малой Азии, в современной провинции Чанаккале. В I веке до нашей эры город стал римской колонией. Археологические раскопки ведутся здесь с 2005 года, однако значительная часть древнего поселения до сих пор скрыта под почвой и растительностью.

Для исследования аспирантка Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ Идиллия Малгиль использовала лидар — технологию лазерного сканирования местности. В отличие от обычной аэрофотосъемки, лазерные импульсы способны проникать сквозь промежутки между листьями и ветвями. После обработки данных программа удаляет сигналы, отраженные от растительности, и формирует цифровую модель поверхности земли.

Дополнительно ученая применила специальные алгоритмы визуализации рельефа. Один из них — фактор видимости неба (Sky-View Factor) — позволяет выявлять даже небольшие перепады высот, которые могут указывать на скрытые под землей стены, рвы, насыпи и другие археологические объекты.

За полтора часа дрон выполнил семь полетов над территорией города. Полученная плотность данных составила 796 точек на квадратный метр. Для сравнения, традиционная воздушная лидарная съемка обычно обеспечивает от одной до восьми точек на квадратный метр, а самые качественные исследования — до 60.

«Плотность 796 точек на квадратный метр — это принципиально новый уровень детализации. Мы можем увидеть под землей не только крупные здания, но и отдельные стены, углы сооружений и систему террас», — отметила Малгиль.

По словам автора работы, лидар не заменяет традиционные раскопки, но позволяет археологам точнее определять места для будущих исследований. Вместо того чтобы закладывать разведочные шурфы наугад, специалисты могут сосредоточиться на участках, где вероятность обнаружить древние постройки наиболее высока.

Полученные данные помогают не только планировать раскопки, но и лучше понимать устройство города, значительная часть которого все еще скрыта под землей.

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