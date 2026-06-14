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Наука

Названы четыре главные причины 99% инфарктов

JACC: гипертония, холестерин, сахар и курение предшествуют почти всем инфарктам
Shutterstock

Масштабное исследование с участием более 9 миллионов взрослых в США и Южной Корее подтвердило: 99% сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности предшествовало наличие хотя бы одного из четырех классических факторов риска. Работа опубликована в журнале Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Четыре фактора — повышенное давление (гипертония), высокий холестерин, высокий уровень сахара в крови и курение. Они в совокупности предшествовали 99% всех сердечно-сосудистых событий. Даже среди женщин моложе 60 лет — группы с наиболее низким риском — этот показатель превысил 95%.

Самым распространенным предшественником оказалась гипертония: более 93% пациентов, перенесших сердечно-сосудистую катастрофу, страдали от повышенного давления — как в США, так и в Корее.

«Исследование убедительно показывает, что воздействие одного или нескольких неоптимальных факторов риска составляет почти 100%», — заявил кардиолог Северо-Западного университета Филип Гринланд.

Авторы опровергли популярную идею о том, что «необъяснимые» инфаркты без факторов риска встречаются все чаще: по их данным, предыдущие исследования просто упускали пороговые значения показателей.

По мнению ученых, главный вывод работы состоит в том, что работать нужно с управляемыми факторами, а не искать новые причины.

Ранее ученые назвали способ сохранить сердце здоровым при «плохой генетике».

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