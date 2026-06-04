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Наука

Ученые назвали способ сохранить сердце здоровым при «плохой генетике»

AJPC: 150 минут упражнений в неделю защищают сердце при неблагоприятной генетике
Shutterstock

Регулярная физическая активность может существенно снизить риск серьезных сердечных осложнений даже у людей с неблагоприятной наследственностью. К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых опубликованы в журнале American Journal of Preventive Cardiology (AJPC).

Работа была посвящена кардиомиопатии — группе заболеваний, при которых сердечная мышца постепенно ослабевает и хуже перекачивает кровь. Это состояние считается одной из основных причин сердечной недостаточности, нарушений ритма и внезапной сердечной смерти. Особенно высокий риск развития болезни имеют люди с определенными генетическими вариантами, передающимися по наследству.

Исследователи проанализировали данные более 15 тысяч участников крупного долгосрочного проекта. В отличие от многих предыдущих работ, уровень физической активности оценивался не по анкетам, а с помощью носимых устройств, которые объективно фиксировали движение. У 831 участника были выявлены генетические варианты, связанные с повышенным риском кардиомиопатии.

Оказалось, что у людей с наследственной предрасположенностью, которые двигались меньше рекомендованного уровня, сердечно-сосудистые осложнения возникали значительно чаще. Однако у участников с теми же генетическими рисками, но регулярно выполнявших рекомендации по физической активности, вероятность неблагоприятных событий была примерно такой же, как у малоподвижных людей без опасных генов.

Согласно действующим рекомендациям, взрослым следует уделять не менее 150 минут в неделю умеренной физической активности или 75 минут интенсивным нагрузкам. К умеренным нагрузкам относятся быстрая ходьба, езда на велосипеде, работа в саду и активная йога, а к интенсивным — бег, плавание, аэробика и другие энергозатратные виды спорта.

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