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Наука

90% проблем с кожей появляются из-за советов из соцсетей, выяснили ученые

AZL: 88% дерматологов назвали советы из соцсетей частой причиной проблем с кожей
Shutterstock

Почти 90% голландских дерматологов сталкиваются с пациентами, у которых проблемы с кожей развились после использования популярных в социальных сетях многоэтапных процедур ухода. К такому выводу пришли исследователи из больницы Альриджне в Лейдене, опросившие 168 специалистов. О результатах сообщается на сайте учреждения (Alrijne Ziekenhuis Leiden).

Согласно результатам исследования, 88% дерматологов регулярно наблюдают случаи раздражающей экземы, периорального дерматита, аллергических реакций и акне, связанных с использованием косметических средств. По словам авторов работы, все больше пациентов, особенно подростков и молодых людей, начинают применять сложные схемы ухода под влиянием контента в соцсетях.

Более 80% опрошенных врачей считают, что социальные сети способствуют неправильному самолечению. Все участники исследования сообщили, что сталкивались с дезинформацией о здоровье кожи, а почти четверть отметили, что пациенты откладывают визит к врачу, предпочитая сначала следовать советам интернет-инфлюенсеров.

Наиболее частыми причинами осложнений специалисты назвали средства с ретиноидами, отшелушивающими кислотами (AHA и BHA), а также косметику с отдушками. Кроме того, дерматологи предупредили, что «натуральные» продукты далеко не всегда безопасны и нередко становятся причиной аллергических реакций.

Авторы исследования подчеркивают, что сама по себе забота о коже полезна, однако большинству людей не нужны сложные схемы из десяти и более этапов. По мнению специалистов, базовый уход обычно включает лишь очищение, увлажнение и солнцезащитный крем.

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