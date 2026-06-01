Ученые обнаружили морской организм с потенциально «бессмертными» тканями

Канадские исследователи обнаружили у алого морского огурца (Psolus fabricii) уникальную способность к регенерации. Отделенные от тела ткани этого животного не только не погибали, но и продолжали расти, перестраиваться и сохранять активность в течение нескольких лет. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

Морские огурцы, или голотурии, известны своими регенеративными способностями. Однако новый эксперимент показал возможности, которые ранее не наблюдались ни у одного другого животного.

Ученые удалили у алых морских огурцов части щупалец и трубчатых ножек — органов, используемых для передвижения и питания. После этого образцы поместили в резервуар с проточной морской водой и стали наблюдать за их состоянием.

Ожидалось, что ткани постепенно погибнут, как это происходит у большинства животных. Вместо этого они начали восстанавливаться. Уже в первые дни активировались иммунные клетки, которые удаляли поврежденные участки. Затем ткани приступили к регенерации, поглощая растворенные в воде питательные вещества и формируя новые клеточные структуры.

Самое удивительное, что спустя более трех лет после отделения ткани остаются живыми. Более того, исследователи обнаружили признаки продолжающейся клеточной активности, работы иммунной системы и обмена веществ. Изолированные щупальца по-прежнему реагируют на прикосновения, что свидетельствует о сохранении элементов нервной сети.

Авторы отмечают, что обычно даже специально выращиваемые в лаборатории ткани животных сохраняют жизнеспособность не более нескольких недель или месяцев и требуют строго контролируемых условий. В данном случае ткани существовали в обычной морской воде, богатой бактериями и органическими веществами.

Исследователи проверили аналогичные способности у других видов морских огурцов, однако ни один из них не смог поддерживать жизнь отделенных тканей дольше трех с половиной месяцев. Это позволяет предположить, что Psolus fabricii обладает уникальным биологическим механизмом регенерации.

По мнению авторов работы, открытие ставит под вопрос привычные представления о границе между жизнью и смертью тканей. Если дальнейшие исследования подтвердят способность таких фрагментов существовать неопределенно долго, ученым, возможно, придется пересмотреть само понятие тканевого бессмертия.

Специалисты считают, что изучение этого механизма может помочь в разработке новых методов регенеративной медицины и лучше понять фундаментальные процессы восстановления тканей у животных.

Ранее останки мамонта, хранившиеся в музее 70 лет, оказались останками совершенно другого животного.