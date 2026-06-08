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Наука

Чем грозят посевам заморозки в начале июня, объяснили ученые

Ученый Сержанов: после заморозков посевы лучше опрыскать антистрессом
Shutterstock/Rashid1836

При отрицательной температуре вода внутри растительных клеток замерзает и образует кристаллы льда, разрушающие клеточные мембраны изнутри. Растение может погибнуть. Чтобы это предотвратить можно использовать специальные антистресс-препараты, рассказал «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, директор института агробиотехнологий и землепользования, профессор кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) Игорь Сержанов.

«Диапазон −1…−2°С критичен для многих культур. Незакаленная рассада томатов, перца и баклажанов гибнет при незначительном минусе, — особенно если она высажена в открытый грунт или необогреваемую теплицу, где нет теплового буфера. Все бахчевые — огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны — теряют жизнеспособность уже при −1°С. Набухшие почки и молодые побеги винограда повреждаются при той же температуре. У цветущих плодовых и ягодных культур картина следующая: цветки смородины гибнут при −2°С, распустившиеся цветки и завязи большинства плодовых — при −1°С. Земляника в фазе цветения также уязвима: листья она переносит заморозки до −10°С, а открытый цветок — лишь до −1°С. Поврежденные завязи не осыпаются сразу, однако впоследствии дают деформированные плоды», — объяснил ученый.

Холодостойким культурам — капусте всех видов, луку, моркови, гороху, бобам, укропу, петрушке — заморозки до −5°С не страшны, и беспокоиться за них не стоит.

«Если заморозок все же повредил посадки, утром их не стоит сразу открывать под яркое солнце — клетки должны оттаивать постепенно, при быстром размораживании мембраны разрываются. Полупрозрачные водянистые пятна на листьях означают некроз и не восстановятся. Поникшие, но зеленые листья при упругом стебле у основания — признак того, что растение живо. Пострадавшие культуры опрыскивают антистрессовым биостимулятором — «Цирконом» или «Эпин-экстра», азотные удобрения вносят только после появления нового роста», — говорит профессор.

Сержанов подчеркнул: томаты восстанавливаются даже после серьезных повреждений надземной части: если стебель у земли остался твердым, растение пустит пасынки из спящих почек.

«А вот перец и баклажаны при сильном повреждении проще заменить на новую рассаду. Огурец с поврежденной точкой роста спасти уже не удастся», — резюмировал Сержанов.

Ранее эксперт рассказала о главных ошибках при выращивании рассады и признаках ее готовности к высадке.

 
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