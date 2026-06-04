Россиянам раскрыли главные ошибки при выращивании рассады

От того, насколько правильно растения подготовлены к пересадке, зависят их дальнейший рост и урожай. Ирина Елисеева, категорийный менеджер сезонных товаров в Мегамаркете, рассказала «Газете.Ru», как подготовить рассаду к высадке в открытый грунт.

Основные признаки готовности у томатов — 5–8 настоящих листьев, у перцев — 6–10. Стебель должен быть упругим, листья — насыщенного зеленого цвета. У томатов возможен сиреневый оттенок с нижней стороны листьев — признак адаптации к прохладе. Не должно быть признаков болезней (пожелтение, скручивание листьев, пятна) и вредителей.

За 7–10 дней до закаливания необходимо внести калийные удобрения (сульфат калия, калимагнезию). Они укрепляют клеточные стенки и помогают рассаде лучше переносить стресс.

За 3–4 дня до выноса на воздух полив следует сократить — земляной ком должен слегка просохнуть. Это стимулирует развитие мощной корневой системы.

За 10–14 дней до высадки начинается закаливание. Первый этап — открывание форточек днём и ночью, чтобы понизить температуру на 3–5 °С в течение 2–3 дней. Затем нужно постепенно сокращать время работы фитоламп, вынося рассаду на балкон или улицу в тень на 2–4 часа в день. Далее — привыкание к солнцу: выставлять рассаду на солнечный свет, избегая полуденных лучей, увеличивая время на 2 часа ежедневно. За 1–2 дня до высадки (при отсутствии заморозков) рассаду оставляют на открытом воздухе круглосуточно.

Для тех, кто не успел вырастить рассаду самостоятельно, эксперт рекомендует покупать готовую. При выборе стоит обращать внимание на короткий крепкий стебель, темно-зелёные листья без пятен, плотный земляной ком с хорошо развитыми белыми корнями. При покупке онлайн важно ориентироваться на рейтинг продавца, отзывы с реальными фотографиями и возможность осмотреть посылку при курьере. После покупки рассаду желательно 1–2 дня подержать в тени на свежем воздухе и только затем высаживать.

Частая ошибка садоводов — пытаться «догнать» отстающую рассаду частыми поливами и подкормками. Это только усиливает стресс у растения и повышает риск грибковых болезней. Гораздо эффективнее сначала отрегулировать свет, полив и температуру.

«Рассада — это всегда работа на результат, и быстрых решений здесь не бывает. Растения очень чувствительны к мелочам. Весь успех будущего урожая закладывается именно на этом этапе», — резюмировала Ирина Елисеева.

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