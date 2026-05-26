В Китае нашли древнейшее свидетельство применения хирургической анестезии

Группа археологов обнаружила в гробнице в уезде Цзянъинь (Китай) хирургические инструменты эпохи династии Мин со следами токсичного вещества. Находка может быть самым ранним прямым доказательством использования хирургической анестезии. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Речь идет о металлических ножницах и пинцете, возможно принадлежавших хирургу Ся Цюаню (1348–1411 гг.). На поверхности инструментов ученые выявили микроскопические красноватые частицы химического состава, соответствующего аконитину. Это высокотоксичное соединение из растений рода Aconitum также известно как китайский аконит.

По данным исследования, обнаруженные следы могут указывать на применение анестезирующих составов при хирургических процедурах. В древнекитайской медицине аконитин после сложной обработки использовался в малых дозах как средство для облегчения боли.

Анализ проводился с помощью современной спектроскопической технологии — стимулированного рамановского рассеяния (SRS), которая позволяет выявлять химический состав микроскопических остатков на исторических объектах без их повреждения. На инструменте были найдены три частицы, совпадающие по структуре с аконитином.

Исследователи отмечают, что это первое прямое химическое подтверждение применения анестезирующих веществ на хирургических инструментах периода династии Мин. Ранее существовали только текстовые источники, описывающие использование токсичных растительных препаратов для обезболивания.

По историческим данным, врачи эпохи Мин применяли сложные методы детоксикации аконита, включая кипячение и обработку различными растворами, чтобы снизить его токсичность перед использованием в медицине.

Авторы работы считают, что находка подтверждает высокий уровень развития хирургии и фармакологии в средневековом Китае, где уже использовались токсичные, но контролируемые вещества для проведения болезненных медицинских процедур.

