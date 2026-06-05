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Наука

На Земле усилилась магнитная буря

Магнитная буря усилилась до уровня G2
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Магнитная буря, которую вызвало достигшее Земли облако плазмы от вспышки класса Х, усилилась. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По данным мониторинга космической погоды, сейчас степень возмущенности магнитного поля планеты находится на уровне G2. Это означает «умеренно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

3 июня на Солнце вследствие мощных вспышек произошел черный взрыв.

По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, после второй мощной вспышки за день, облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и разметалось. В таком состоянии водород практически непрозрачен для излучения горячей атмосферы Солнца, поскольку фотоны тратятся на его ионизацию и полностью гибнут в этом слое.

До этого сообщалось о мощной вспышке класса М9.3, ставшая самой сильной за последние полтора месяца.

Ранее у Солнца обнаружили «сердцебиение», которое может влиять на Землю.

 
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