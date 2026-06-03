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Наука

На Солнце зарегистрировали одну из самых сильных вспышек

ИКИ РАН: новая солнечная вспышка уровня М9.3 стала крупнейшей за 1,5 месяца
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

На Солнце ночью произошла мощная вспышка класса М9.3, ставшая самой сильной за последние полтора месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, вспышку зарегистрировали в 04:36 мск. Она стала крупнейшей с 24 апреля 2026 года, когда на Солнце за сутки произошли два взрыва максимального класса X. В этот раз до высшего уровня активности не хватило около 7%.

Специалисты отметили, что еще днем ранее солнечная активность не предвещала подобных событий. Однако в середине 2 июня ситуация начала быстро меняться. С этого момента на звезде примерно каждые семь часов фиксируются новые вспышки, а их мощность постепенно увеличивается.

В лаборатории считают, что следующая вспышка максимального класса X может произойти уже около полудня среды.

Ученые также обратили внимание, что вспышка произошла практически в центре солнечного диска, то есть в области, откуда возможный выброс вещества мог бы быть направлен в сторону Земли. Однако на данный момент объективные средства наблюдения не подтверждают выброс плазмы.

Пока специалисты не видят оснований считать произошедшую вспышку опасной для Земли, заключили в институте.

Ранее на обратной стороне Солнца произошел взрыв, вызвавший радиационный шторм вблизи Земли.

 
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