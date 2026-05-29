Эксплуатацию МКС продлят до 2030 года

Партнеры по МКС решили продолжить эксплуатацию до 2030 года

Эксплуатацию Международной космической станции (МКС) продлят до 2030 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отчет Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С. П. Королева (входит в Роскосмос) за 2025 год.

«Иностранные партнеры по программе МКС приняли решения о продолжении эксплуатации станции до 2030 года», — указано в отчете.

В нем также отмечается, что российское правительство в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года.

В марте глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что Международную космическую станцию планируют затопить в 2030 году. По его словам, в 2028 году корпорация приступит к постепенному сведению станции с орбиты, для того, чтобы в последующем ее затопить.

На смену МКС должна прийти Российская орбитальная станция. Как заявлял Баканов, первый модуль станции будет запущен в 2028 году.

