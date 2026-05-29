Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Эксплуатацию МКС продлят до 2030 года

Партнеры по МКС решили продолжить эксплуатацию до 2030 года
«Роскосмос»

Эксплуатацию Международной космической станции (МКС) продлят до 2030 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отчет Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С. П. Королева (входит в Роскосмос) за 2025 год.

«Иностранные партнеры по программе МКС приняли решения о продолжении эксплуатации станции до 2030 года», — указано в отчете.

В нем также отмечается, что российское правительство в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года.

В марте глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что Международную космическую станцию планируют затопить в 2030 году. По его словам, в 2028 году корпорация приступит к постепенному сведению станции с орбиты, для того, чтобы в последующем ее затопить.

На смену МКС должна прийти Российская орбитальная станция. Как заявлял Баканов, первый модуль станции будет запущен в 2028 году.

Ранее «Роскосмос» показал видеотрансляцию выхода российских космонавтов из МКС.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!