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Наука

Ксения Шойгу раскрыла специализации заводов Ангаро-Енисейского кластера

Ксения Шойгу: в Сибири построят 13 заводов для получения сверхчистых металлов
Пресс-служба Фонда «Долина Менделеева»

В России стартовал проект создания Ангаро-Енисейского кластера: на территории Сибири планируется построить 13 заводов с разными специализациями, — об этом рассказала «Газете.Ru» на ПМЭФ генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» — проектного офиса кластера Ксения Шойгу.

«Нам нужна переработка меди, молибдена, лития, марганца, титана, большой центр 3D-печати, горнорудная техника, оптоволокно, малотоннажная химия, материалы для аккумуляторов, постоянные магниты, накопители, металлические порошки для аддитивного производства, лигатуры и многое другое. И почти под каждый продукт нужен свой завод», — отметила Шойгу.

В данный момент объем уже предусмотренных инвестиций составляет 700 миллиардов рублей. Примерно такая же сумма пойдет на развитие энергетики.

«Уже в 2027 году начнется строительство шести заводов из 13. Циклы строительства разные, что-то мы сможем запустить быстро, а что-то в 2030 или 2031 году. Разведка месторождения, разработка месторождения, строительство дорог к месторождениям — это занимает основной объем времени. В целом заводы — это не атомные станции и не гидростанции, которые строить, как минимум, пять лет. Так что какие-то из них будут введены в строй уже в 2028-м году», — заключила Шойгу.

Подробнее о том, почему «Долину Менделеева» решили построить в Сибири, какие именно заводы будут строить в Сибири и какой объем инвестиций уже удалось привлечь — в интервью Шойгу «Газете.Ru».

Ранее в Петербурге открылся первый в России завод по производству промышленных роботов с инвестициями 1,085 млрд рублей.

 
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