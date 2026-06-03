В Петербурге открыли первый в России завод по производству промышленных роботов

В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2026 открыли высокотехнологичный завод «Семаргл», сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Новый завод станет первым в России предприятием, на котором запустят серийное производство автоматизированного и роботизированного оборудования для внутрискладской и производственной логистики. Благодаря его открытию будет создано 150 рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 1,085 млрд рублей.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов.

«Мы сегодня становимся свидетелями запуска очередного современного производства – центра логистических роботов. Тенденция складывается на протяжении последних нескольких лет. Рассчитываем, что таких производств будет у нас в стране все больше», — сказал он.

Как отметил Беглов, Санкт-Петербург занимает первое место в России по уровню роботизации.

«Согласно официальной статистике Росстата за 2025 год, наш город лидирует по количеству применяемых промышленных роботов в организациях. На предприятиях Северной столицы уже работают порядка двух тысяч роботов. Такие высокие показатели стали возможны не только за счет модернизации действующих производств, но и благодаря запуску новых», — сказал Беглов.

Также Беглов напомнил, что президент России Владимир Путин поручил повысить уровень внедрения роботизированной техники в отечественную промышленность. Губернатор добавил, что особая экономическая зона стала для этого эффективной площадкой. «Сейчас в ней 66 резидентов, общий объем инвестиций — около 300 миллиардов», — резюмировал Беглов.