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Российский препарат для лечения редких болезней могут использовать у пациентов после инфаркта

Глава «Р-Фарм» Игнатьев: препарат от редкой болезни может помочь и после инфаркта
juefraphoto/Shutterstock/FOTODOM

Препарат «Гофликицепт», который уже применяется для терапии редкого заболевания сердца — идиопатического рецидивирующего перикардита, – может быть эффективен у пациентов, перенесших инфаркт, – об этом «Газете.Ru» на полях ПМЭФ рассказал гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

«В этом году препарат одобрен для пациентов с семейной средиземноморской лихорадкой (наследственное заболевание, которое проявляется приступами с внезапным повышением температуры до 38–40 °C, болями в животе, груди, суставах, мышцах), которая также относится к орфанным (редким) болезням. Мы также рассматриваем некоторые виды инфаркта миокарда как одно из показаний для этого препарата. Он может применяться для уменьшения поражения сердечной мышцы в ответ на возникшую гипоксию в раннем постинфарктном периоде», — рассказал Игнатьев.

После инфаркта часть сердечной мышцы перестает работать во время сокращения. Это увеличивает риск сердечной недостаточности и может привести к смерти.

«Если вовремя вмешаться в стрессовый ответ организма, можно сохранить значительную часть пораженного участка. Такой подход имеет большой терапевтический потенциал. Он научно обоснован, и мы рассматриваем возможность проведения исследований с нашим препаратом. Этот препарат воздействует на механизм, который задействован при разных состояниях, в том числе при инфаркте. Наш препарат уменьшает избыточное воспаление, вызванное интерлейкином-1 (ИЛ-1, это провоспалительный цитокин, который играет ключевую роль в патогенезе инфаркта миокарда)», — заключил глава «Р-Фарм».

Как российская фарма перешла к разработке «с нуля», способен ли препарат от редких заболеваний перейти в разряд лекарств для терапии распространенного заболевания, и какие новые разработки ведет российская фарма — в интервью Игнатьева «Газете.Ru».

Ранее считалось, что бета-блокаторы полезны после инфаркта, но исследование EHJ поставило это под сомнение.

 
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