Популярный сердечный препарат оказался бесполезным

Международная группа ученых выяснила, что бета-блокаторы могут не приносить пользы пациентам, перенесшим неосложненный инфаркт миокарда при сохраненной функции сердца. Работа опубликована в журнале European Heart Journal (EHJ).

Бета-блокаторы уже несколько десятилетий считаются стандартной частью терапии после инфаркта. Эти препараты снижают нагрузку на сердце, уменьшают потребность миокарда в кислороде и помогают предотвращать аритмии.

Однако современные подходы к лечению изменились: сегодня закупоренные артерии часто быстро восстанавливают, а пациенты получают статины, антиагреганты и другие эффективные препараты. Это заставило ученых пересмотреть роль старой терапии.

В исследование вошли 8505 пациентов из 109 больниц Испании и Италии. После выписки одни участники продолжали принимать бета-блокаторы, другим их не назначали. Все пациенты при этом получали современную стандартную терапию. Средний период наблюдения составил почти четыре года.

Оказалось, что у пациентов с сохраненной насосной функцией сердца бета-блокаторы не снижали риск смерти, повторного инфаркта или госпитализации из-за сердечной недостаточности.

«Исследование изменит международные клинические рекомендации», — заявил руководитель работы Валентин Фустер, президент кардиологического госпиталя Mount Sinai Fuster Heart Hospital и генеральный директор Национального центра сердечно-сосудистых исследований Испании.

По оценкам авторов, сегодня более 80% пациентов после неосложненного инфаркта выписываются с назначением бета-блокаторов. Если дальнейшие исследования подтвердят отсутствие пользы, это может сократить число лишних назначений и уменьшить риск побочных эффектов — усталости, брадикардии и сексуальной дисфункции.

Дополнительный анализ показал еще одну особенность: у женщин, принимавших бета-блокаторы после инфаркта, риск смерти, повторного инфаркта или госпитализации из-за сердечной недостаточности оказался выше, чем у женщин без такой терапии. Особенно выраженным эффект был у пациенток с полностью сохраненной функцией сердца (фракция выброса не менее 50%). У мужчин подобной связи не обнаружили.

При этом авторы подчеркивают: результаты не означают, что пациентам следует самостоятельно отменять препараты. Бета-блокаторы по-прежнему остаются важной частью лечения для многих людей, особенно при сниженной функции сердца и других показаниях.

Исследователи считают, что будущие рекомендации могут перейти от универсального подхода к более персонализированному подбору терапии после инфаркта.

