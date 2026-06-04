Стало известно, почему еда на голодный желудок кажется вкуснее

Исследователи из Университет Отаго обнаружили, что чувство голода усиливает не только желание поесть, но и то, насколько ярко человек способен представлять пищу. Это феномен помогает объяснить, почему людям сложнее контролировать выбор продуктов и объем порций натощак. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

В исследовании приняли участие около 60 добровольцев. Ученым было важно выяснить, как состояние голода или сытости влияет на мысленные образы пищи. Участников просили представить запах, вкус и текстуру различных продуктов в разном метаболическом состоянии, после чего оценивали яркость и реалистичность этих ощущений.

Оказалось, что голодные люди быстрее и легче создавали в воображении образы еды. Более того, такие образы были заметно ярче и приятнее по сравнению с теми, которые возникали после приема пищи. По словам авторов, это говорит о том, что тяга к еде связана не только с психологическими факторами, но и напрямую зависит от физиологического состояния организма.

Особенно неожиданным для исследователей стало то, что участникам было проще представить текстуру пищи, чем ее вкус. При этом именно восприятие вкуса сильнее всего менялось под влиянием голода. Текстурные характеристики продуктов оставались относительно стабильными независимо от того, был человек голоден или сыт.

Авторы считают, что полученные данные помогают лучше понять механизмы пищевых пристрастий и переедания. Когда человек голоден, мозг буквально делает образы еды более привлекательными и детализированными, усиливая желание съесть высококалорийные продукты. Это может объяснять, почему людям сложнее придерживаться диеты или делать рациональный выбор продуктов натощак.

По мнению ученых, понимание того, как голод влияет на работу мозга и восприятие пищи, может помочь в разработке новых подходов к контролю аппетита, профилактике переедания и лечению нарушений пищевого поведения.

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