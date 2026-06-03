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Наука

Ученые рассказали, когда испорченные продукты еще можно «спасти», а когда нужно сразу выбрасывать

Conversation: если есть плесень, слизь или неприятный запах продукт стоит выбросить
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Около трети купленных продуктов в домашних хозяйствах оказывается в мусорном ведре. Однако далеко не все продукты, потерявшие привлекательный внешний вид, действительно испорчены. Австралийские специалисты рассказали, какие признаки говорят об опасности для здоровья, а какие лишь указывают на возраст продукта. Об этом сообщает портал The Conversation.

По словам экспертов, существуют четыре основных признака, при которых продукт лучше без сожаления выбросить: видимая плесень, слизь на поверхности, выделение жидкости и сильный кислый или неприятный запах. Такие изменения могут свидетельствовать о размножении опасных микроорганизмов и повышают риск пищевого отравления. При этом сморщивание, потемнение или подсыхание продуктов зачастую не означают, что они стали опасными.

Например, потемневшие бананы прекрасно подходят для выпечки, оладий или смузи. Старые яблоки, потерявшие часть влаги и ставшие морщинистыми, можно использовать для запекания, компотов или начинки для пирогов. Даже подсохшая цедра лимонов и апельсинов остается пригодной для выпечки, мармелада и маринадов.

Если плесень появилась на крупном плотном фрукте, например яблоке или груше, специалисты советуют удалить поврежденный участок с запасом в несколько сантиметров. А вот мягкие ягоды при появлении плесени лучше выбросить полностью.

Похожая ситуация и с овощами. Подвявшие морковь, картофель или тыква не обязательно испорчены — их можно запечь, приготовить из них пюре или добавить в суп. Листовую зелень иногда удается вернуть к жизни, если замочить листья в холодной воде примерно на полчаса.

Отдельное внимание специалисты рекомендуют уделять картофелю. Сильно позеленевшие клубни или картофель с большим количеством ростков содержат повышенные концентрации соланина — природного токсина, который в больших количествах может быть вреден для здоровья.

С хлебом ситуация иная. Из-за пористой структуры плесень быстро распространяется по всему изделию, поэтому заплесневевший хлеб рекомендуется выбрасывать целиком. Зато зачерствевший хлеб без признаков плесени можно использовать для приготовления сухариков или панировочных сухарей.

Молочные продукты специалисты советуют употреблять только в пределах срока годности. Мягкие сыры при появлении плесени необходимо выбрасывать полностью, так как грибок способен проникать глубоко внутрь продукта. Для твердых сыров, например пармезана, допустимо удалить пораженный участок с большим запасом.

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