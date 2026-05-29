Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Маск отреагировал на взрыв ракеты-носителя New Glenn

Маск после взрыва New Glenn назвал работу с ракетами трудным делом
Dado Ruvic/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал неудачный запуск ракеты New Glenn компании Blue Origin, во время которого произошел взрыв. Предприниматель опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети X.

«Очень неудачно. Ракеты — это трудно», — написал он.

28 мая тяжелая ракета-носитель New Glenn взорвалась во время испытания на стартовой площадке в американском штате Флорида. Ракета была разработана компанией Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу и являющейся основным конкурентом SpaceX на рынке космических запусков.

Трансляцию испытаний можно было посмотреть на портале NASA Spaceflight. На кадрах видно, как у основания New Glenn возникает яркая вспышка, а после этого происходит сильный взрыв. В Blue Origin случившееся назвали «аномалией». Информация о пострадавших не поступала. Сейчас специалисты пытаются установить причины ЧП.

Известно, что компания Безоса планировала использовать New Glenn для вывода на орбиту интернет-спутников Amazon. Теперь отправку спутников придется отложить.

Ранее компания SpaceX со второй попытки запустила самую большую ракету в мире.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!