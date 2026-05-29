Маск отреагировал на взрыв ракеты-носителя New Glenn

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал неудачный запуск ракеты New Glenn компании Blue Origin, во время которого произошел взрыв. Предприниматель опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети X.
«Очень неудачно. Ракеты — это трудно», — написал он.
28 мая тяжелая ракета-носитель New Glenn взорвалась во время испытания на стартовой площадке в американском штате Флорида. Ракета была разработана компанией Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу и являющейся основным конкурентом SpaceX на рынке космических запусков.
Трансляцию испытаний можно было посмотреть на портале NASA Spaceflight. На кадрах видно, как у основания New Glenn возникает яркая вспышка, а после этого происходит сильный взрыв. В Blue Origin случившееся назвали «аномалией». Информация о пострадавших не поступала. Сейчас специалисты пытаются установить причины ЧП.
Известно, что компания Безоса планировала использовать New Glenn для вывода на орбиту интернет-спутников Amazon. Теперь отправку спутников придется отложить.
Ранее компания SpaceX со второй попытки запустила самую большую ракету в мире.