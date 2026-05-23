SpaceX со второй попытки запустила самую большую ракету в мире

SpaceX запустила в тестовый полет обновленную версию мегаракеты Starship

Компания Илона Маска SpaceX со второй попытки запустила в первый тестовый полет обновленную версию сверхтяжелого ракетного комплекса Starship. Прямая трансляция запуска велась сь на странице компании в соцсети X.

Ракета стартовала в расчетное время, 23 мая в 01:30 по московскому времени (22 мая в 18:00 по местному времени) с площадки Starbase в в техасском Бока-Чика. Миссия стала 12-м полномасштабным испытанием системы Starship, но первым для обновленной конструкции Version 3 и ускорителя Super Heavy V3.

Несмотря на то, что в ходе пуска у ракеты отключился один из двигателей, Starship продолжил полет по запланированной траектории.

Позднее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило об аномальной ситуации во время 12-го испытательного полета ракеты Starship. По данным ведомства, проблема возникла с ускорителем Super Heavy во время разворота над Мексиканском заливе. В ведомстве уточнили, что сообщений о пострадавших или повреждении гражданского имущества не поступало.

В управлении также сообщили, что обломки ускорителя упали в специально обозначенную опасную зону. Сейчас FAA проводит оценку ситуации и пока не делает окончательных выводов о характере произошедшего.

Starship S39 стала первым представителем третьего поколения V3 ракет SpaceX. Высота носителя составляет 124 метра, а тяга достигает около 8 тыс. тонн. Ракета считается самой большой в истории.

Ранее Маск заявил, что целью SpaceX является встреча с инопланетянами.

 
