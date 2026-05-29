Тяжелая ракета-носитель New Glenn взорвалась во время испытаний

Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Об этом стало известно из трансляции портала NASA Spaceflight.

На видеозаписи видно, как у основания ракеты возникает яркая вспышка, а затем происходит сильный взрыв. Компания Blue Origin подтвердила в соцсети Х «аномалию» в ходе испытаний. О пострадавших пока неизвестно.

В ноябре прошлого года компания Blue Origin, принадлежащая бизнесмену Джеффу Безосу, в последний момент отменила запуск ракеты New Glenn к Марсу. Она должна была нести два космических аппарата в рамках программы американского космического агентства NASA Escapade.

До этого Blue Origin откладывала запуск ракеты New Glenn из-за высокой активности Солнца. Решение о переносе старта ракеты было принято из-за потенциального воздействия солнечной радиации на космические аппараты Escapade, которые должны быть выведены на орбиту в рамках миссии.

Ранее запуск китайского аналога Falcon 9 завершился неудачей.