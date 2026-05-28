Ученые зафиксировали замедление вращения Земли невиданными темпами за последние 3,6 млн лет. Об этом сообщает портал BBC Science Focus.

Отмечается, что исследования проводили ученые из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне океана. С их помощью удалось вычислить колебания уровня моря и рассчитать изменения скорости вращения Земли.

Ученые установили, что за последние 3,6 млн лет вращение Земли не замедлялось так быстро. Они связывают замедление планеты с таянием полярных ледников из-за изменения климата. По их мнению, вода с ледников стекает в океаны, распределяется ближе к экватору и влияет на скорость вращения Земли.

