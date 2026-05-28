Ученые зафиксировали замедление вращения Земли

Ученые зафиксировали замедление вращения Земли невиданными темпами за последние 3,6 млн лет. Об этом сообщает портал BBC Science Focus.

Отмечается, что исследования проводили ученые из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне океана. С их помощью удалось вычислить колебания уровня моря и рассчитать изменения скорости вращения Земли.

Ученые установили, что за последние 3,6 млн лет вращение Земли не замедлялось так быстро. Они связывают замедление планеты с таянием полярных ледников из-за изменения климата. По их мнению, вода с ледников стекает в океаны, распределяется ближе к экватору и влияет на скорость вращения Земли.

В феврале журнал Earth and Planetary Science Letters (EPSL) опубликовал работу ученых, которые выяснили, что климат замерзшей Земли оказался не таким холодным, как считалось.

Во время криогенного периода 720–635 млн лет назад Земля пережила одну из самых экстремальных ледниковых эпох. Считалось, что в этот период климатическая система практически «остановилась»: лед покрывал планету вплоть до тропиков, а обмен между атмосферой и океаном был подавлен на миллионы лет. Однако новое исследование ученых из Саутгемптонского университета доказало, что даже в разгар глобального оледенения климат продолжал колебаться.

Ранее у загадочного межзвездного объекта впервые обнаружили воду.

 
