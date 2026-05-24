Выявлен главный молекулярный «двигатель» развития рака

Gen&Dev: белок MYC помогает раковым клеткам выживать после химиотерапии
Ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки обнаружили, что белок MYC, считающийся одним из главных «двигателей» развития рака, может не только ускорять рост опухолей, но и помогать им выживать после химиотерапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Genes & Development.

Белок MYC давно известен как мощный онкоген — он заставляет раковые клетки бесконтрольно делиться и активно потреблять энергию. Однако новое исследование показало, что у него есть еще одна скрытая функция: участие в восстановлении поврежденной ДНК.

Команда ученых обнаружила, что MYC физически перемещается к местам разрыва ДНК, возникающим после химиотерапии, и помогает клетке запускать механизм восстановления.

Исследователи выяснили, что эта функция активируется только при наличии небольшой химической модификации — фосфатной метки на белке. С такой меткой MYC начинает привлекать белки BRCA1 и RAD51, которые участвуют в «ремонте» поврежденной ДНК. Без этой модификации MYC выполняет свою обычную роль — регулирует активность генов.

Эксперименты показали, что опухолевые клетки без способности модифицировать MYC хуже восстанавливали ДНК и чаще погибали после лечения. Особенно заметной эта зависимость оказалась при раке поджелудочной железы — одном из самых агрессивных и плохо поддающихся терапии видов рака.

Анализ образцов пациентов подтвердил, что опухоли с наиболее высокой активностью MYC обладали и наиболее активной системой восстановления ДНК. У таких пациентов обычно наблюдались худшие результаты лечения, а продолжительность жизни сокращалась.

По словам авторов работы, открытие может изменить подход к терапии MYC-зависимых опухолей. Вместо полного подавления белка ученые предлагают блокировать только его способность участвовать в восстановлении ДНК. Это потенциально сделает устойчивые к лечению опухоли более уязвимыми для химиотерапии.

