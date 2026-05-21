Назван витамин, подавляющий образование канцерогенов в желудке

Ученые из Университета Ватерлоо выяснили, что витамин С может снижать образование в желудке потенциально опасных N-нитрозосоединений — веществ, которые связывают с повышенным риском рака желудка и пищевода. Результаты исследования опубликованы в Journal of Theoretical Biology (JTB).

N-нитрозосоединения могут образовываться в организме после употребления продуктов и воды, содержащих нитраты и нитриты. Эти вещества встречаются, например, в переработанном мясе, некоторых консервантах и питьевой воде. При определенных химических реакциях в кислой среде желудка они способны превращаться в соединения, многие из которых считаются канцерогенными.

Чтобы изучить этот процесс, исследователи создали математическую модель, описывающую химические реакции в желудке, кишечнике, крови и слюне после приема пищи. Модель показала, что витамин С способен «перехватывать» промежуточные молекулы, из которых впоследствии формируются N-нитрозосоединения. Благодаря этому количество потенциально опасных веществ заметно снижалось.

По расчетам авторов, важную роль играет не только количество витамина С, но и время его приема. Наиболее выраженный эффект наблюдался, если витамин поступал вскоре после еды — именно в тот период, когда в желудке активнее всего идут реакции с нитратами и нитритами.

Кроме того, модель показала, что несколько небольших доз витамина С в течение дня могут работать эффективнее одной крупной. Ученые связывают это с тем, что концентрация антиоксиданта в желудке в таком случае поддерживается дольше.

Исследователи подчеркивают, что работа основана на компьютерном моделировании, а не на клинических испытаниях с участием людей. Тем не менее результаты помогают лучше понять, почему диеты, богатые овощами и фруктами, часто связывают со сниженным риском некоторых видов рака. По словам ученых, многие растительные продукты одновременно содержат витамин С и другие антиоксиданты, способные влиять на химические процессы в желудке.

