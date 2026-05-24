Доктор Мясников назвал «красные флаги» при головной боли

Доктор Мясников: головная боль ночью может говорить о серьезной болезни

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал о признаках головной боли, которые могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

По словам врача, у медиков существуют так называемые «красные флаги». К ним относится ситуация, когда головная боль впервые будит человека ночью или ощущается как «самая сильная в жизни».

Мясников отметил, что насторожить должна и впервые возникшая головная боль у людей старше 50 лет. Опасным симптомом он также назвал боль, которая усиливается или ослабевает при изменении положения тела.

Кроме того, врач посоветовал срочно обращаться за медицинской помощью, если головная боль сопровождается нарушением речи или онемением частей тела.

По словам телеведущего, подобные симптомы могут указывать на опухоль, опасную инфекцию или аневризму сосудов головного мозга.

При регулярных болезненных ощущениях в голове важно обратиться за медицинской помощью, чтобы снизить риск возникновения инсульта. Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщал, что головная боль является главным симптомом приближающегося кровоизлияния в мозг.

