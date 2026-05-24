Онколог объяснила, может ли стресс привести к раку

Хронический стресс способен нанести серьезный вред здоровью. Одним из самых тревожных предположений является связь стресса с развитием онкологических заболеваний. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала «Газете.Ru», насколько эта связь реальна и какие механизмы лежат в ее основе.

«На самом деле стресс — это естественная реакция тела на угрозу или сильное напряжение. В древности он помогал людям выживать: ускорял сердцебиение, повышал тонус мышц, обострял внимание. Эти механизмы были необходимы для бегства или борьбы с опасностью. Кратковременный стресс даже полезен – ведь он активизирует ресурсы организма, помогает преодолеть трудности. А вот когда напряжение становится постоянным, это превращается в серьезную угрозу для здоровья», — объяснила она.

Хронический стресс запускает каскад гормональных реакций. В кровь выбрасываются адреналин, кортизол и норадреналин — гормоны, призванные помочь в экстренной ситуации. Но при длительном воздействии они начинают разрушать организм: сердце работает на пределе, сосуды спазмируются, иммунитет ослабевает. Страдают пищеварительная и эндокринная системы, нарушается обмен веществ. Именно в таком состоянии организм становится уязвимым для различных заболеваний, в том числе и онкологических.

«Идея о влиянии эмоций на развитие той или иной болезни уходит корнями в глубокую древность. Еще в II веке нашей эры римский врач Гален отмечал: жизнерадостные женщины заметно реже страдают от рака, чем те, кто пребывает в подавленном настроении. В XIX веке английский хирург Джеймс Педжет выдвинул гипотезу о прямой связи между депрессией и риском развития онкологии. Он заметил, что сильные эмоциональные потрясения могут провоцировать появление опухолей», — поделилась врач.

Серьезные научные исследования этой темы начались в XX веке. В 1926 году Элида Эванс, ученица Карла Густава Юнга, проанализировала истории болезни 100 онкопациентов. Оказалось, что многие из них пережили тяжелые жизненные события незадолго до диагностики заболевания: потерю близких, увольнение, финансовые трудности. Эти наблюдения легли в основу психоонкологии - направления медицины, изучающего влияние психоэмоционального состояния на развитие рака.

Современные исследования не подтверждают, что стресс является прямой причиной рака. Однако ученые выявили несколько путей, через которые он может способствовать развитию заболевания.

«Прежде всего, стресс подавляет иммунную систему – а это главный защитник организма от раковых клеток. Иммунные клетки распознают и уничтожают аномальные образования, но при хроническом напряжении их активность резко снижается. Особенно страдают клетки-киллеры, ответственные за борьбу с опухолями», — отметила она.

Кроме того, стресс провоцирует длительные воспалительные процессы. При постоянном напряжении в нашем организме повышается уровень цитокинов – молекул, которые и вызывают воспаление. А хроническое воспаление, в свою очередь, — один из факторов риска развития рака. Это факт как раз уже доказан.

«Помимо прямого воздействия на физиологические процессы, стресс влияет на здоровье через изменение образа жизни. Люди, находящиеся в состоянии постоянного напряжения, часто прибегают к вредным привычкам: курению, употреблению алкоголя. Эти факторы многократно увеличивают риск развития онкологических заболеваний», — сказала онколог.

Стресс также нарушает режим питания. Некоторые начинают переедать, другие, наоборот, теряют аппетит. И то, и другое вредно для организма.

«Не менее важен фактор сна. Хроническое недосыпание ослабляет защитные силы организма, нарушает гормональный баланс, влияет на регуляцию клеточного цикла. А уставший, перегруженный человек чаще откладывает визит к врачу, игнорирует тревожные симптомы», — заметила специалист.

Сегодня медики четко разграничивают причину и фактор риска. Рак — многофакторное заболевание, обусловленное сочетанием генетики, образа жизни, окружающей среды и сопутствующих заболеваний. Стресс не создает раковые клетки, однако он создает условия для их развития.

«При этом влияние стресса индивидуально: оно зависит от генетической предрасположенности, состояния здоровья, способности человека адаптироваться к изменениям. Современные рекомендации сводятся к следующему: необходимо научиться управлять стрессом, поддерживать здоровый образ жизни, регулярно проходить медицинские осмотры. Это, конечно, не гарантирует защиту от рака, но значительно снижает риски и помогает сохранить качество жизни», — резюмировала врач.

