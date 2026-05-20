Российские ученые разработали уникальный инструмент для операций в полевых условиях

В России разработали медицинскую пилу для операций в полевых условиях

Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева разработали медицинскую пилу для удаления костных дефектов в полевых условиях, когда нет возможности использовать полноценный инструментарий. Об этом сообщает газета «Известия».

Как рассказали создатели, в основе инструмента — полотно оригинальной конструкции, на котором через каждые четыре зуба сделаны специальные «карманы» для отвода стружки.

«По мере пиления отходы костной и мягкой тканей сами вытесняются в углубления и выводятся из зоны реза, благодаря чему полотно работает без заклинивания и срывов, а врач не прерывает работу», — объяснил директор Автозаводской высшей школы управления и технологий НГТУ, профессор, доктор технических наук Владимир Сивков.

Конструкция позволяет получить чистый и точный разрез, а также сократить время операции вдвое, поскольку нет необходимости постоянно вынимать инструмент из раны, чтобы убрать стружку, добавил он.

