Российские ученые разработали уникальный инструмент для операций в полевых условиях

Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева разработали медицинскую пилу для удаления костных дефектов в полевых условиях, когда нет возможности использовать полноценный инструментарий. Об этом сообщает газета «Известия».

Как рассказали создатели, в основе инструмента — полотно оригинальной конструкции, на котором через каждые четыре зуба сделаны специальные «карманы» для отвода стружки.

«По мере пиления отходы костной и мягкой тканей сами вытесняются в углубления и выводятся из зоны реза, благодаря чему полотно работает без заклинивания и срывов, а врач не прерывает работу», — объяснил директор Автозаводской высшей школы управления и технологий НГТУ, профессор, доктор технических наук Владимир Сивков.

Конструкция позволяет получить чистый и точный разрез, а также сократить время операции вдвое, поскольку нет необходимости постоянно вынимать инструмент из раны, чтобы убрать стружку, добавил он.

До этого российские ученые разработали новый подход к лечению артериальной гипертензии (гипертонии) на основе анализа ДНК.

Метод заключается в определении генетических особенностей человека, влияющих на эффективность гипотензивных препаратов. Предлагается проводить генетическое тестирование по ключевым маркерам (CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE) и индивидуально подбирать для каждого пациента лекарственную терапию и дозировку.

Ранее российские ученые приблизились к созданию нового лекарства от Паркинсона.

 
