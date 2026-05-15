Российские ученые приблизились к созданию нового лекарства от Паркинсона

Ученые Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН разработали перспективные соединения на основе производных препарата «Проттремина», которые показали активность против болезни Паркинсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент, с которым ознакомилось агентство.

В 2022 году институт уже сообщал о создании препарата «Проттремина» для лечения болезни Паркинсона. Лекарство успешно прошло доклинические испытания и первую фазу клинических исследований.

Авторы патента отметили, что предыдущие попытки изменить структуру препарата часто приводили к потере его эффективности. Перед исследователями стояла задача найти такие изменения, которые позволили бы сохранить или усилить действие вещества.

Согласно патенту, все полученные соединения продемонстрировали противопаркинсоническую активность, однако степень эффекта зависела от используемой модели и типа двигательных тестов.

Ученым удалось не только сохранить свойства производных, но и повысить эффективность некоторых соединений. По итогам испытаний действие отдельных веществ оказалось сопоставимо или даже превзошло эффект исходного «Проттремина» и препарата Леводопа, который считается стандартом терапии болезни Паркинсона.

Испытания проводили на мышах с искусственно вызванным заболеванием. Два из трех новых веществ улучшили двигательную активность животных, а еще одно показало положительный эффект на координацию движений во время тестов.

Болезнь Паркинсона — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором атрофируются нервные клетки, вырабатывающие дофамин. Этот нейромедиатор отвечает за движения, настроение и когнитивные функции. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число пациентов с этим заболеванием может превысить 12 млн человек.

