Российские ученые разработали новый подход лечения гипертонии

В России создали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе ДНК
Российские ученые разработали новый подход к лечению артериальной гипертензии (гипертонии) на основе анализа ДНК. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

Ученые предложили подход, который позволяет лечить гипертонию более персонализировано и точно. Метод заключается в определении генетических особенностей человека, влияющих на эффективность гипотензивных препаратов. Предлагается проводить генетическое тестирование по ключевым маркерам (CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE) и индивидуально подбирать для каждого пациента лекарственную терапию и дозировку.

До этого академик РАН, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ имени Алмазова, заведующая научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии Александра Конради назвала три главных ошибки гипертоников. По ее словам, чаще всего пациенты с таким заболеванием считают, что можно вылечиться курсом. На самом деле терапия не прекращается в течение жизни, пояснила врач. Еще одной ошибкой является отказ от таблеток при нормальном давлении. Это грозит ухудшением самочувствия и бесконтрольным приемом препаратов. Третья ошибка — слишком часто измерять себе давление. Конради пояснила, что так можно загнать себя в невроз.

Ранее врач заявила о важности контроля давления с детского возраста.

 
