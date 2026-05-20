Резкое начало тренировок летом опасно для сердца, предупредила врач

Резкое начало тренировок после малоактивной зимы может вызвать инфаркт даже у молодых людей, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

«После зимы сердечно-сосудистая система находится в состоянии функционального покоя: сосуды теряют эластичность, а сердце становится детренированным. В этот период резкие нагрузки особенно опасны. Например, после периода низкой активности сосуды сужаются, а их стенки становятся более ригидными. Резкое начало тренировки может вызвать внезапный подъем артериального давления и стать критической нагрузкой для сосудов. Из-за высокой нагрузки и выброса адреналина может произойти спазм коронарных артерий, что может спровоцировать инфаркт миокарда, так как организм отвык от таких нагрузок. Подобная ситуация может произойти даже у молодых людей без предшествующих жалоб», — рассказала врач.

Кроме того, возможны травмы и перегрузки не только сердца, но и суставов с мышцами, которые также отвыкли от работы. Их резкая активация грозит растяжениями и воспалениями.

«В первые 1–4 недели после возобновления тренировок организм активно работает над улучшением доставки кислорода к тканям. В сердечной мышце активизируется образование капиллярной сети. Начинать нужно с малого: не нужно сразу бежать 5 км. Для начала достаточно ходьбы: 20–30 минут 3 раза в неделю в спокойном темпе. Первые 2–3 недели лучше отдавать предпочтение плаванию, йоге, пилатесу или растяжке. Эти активности мягко «разогреют» организм и укрепят сосуды без опасной нагрузки. Далее постепенно увеличивайте нагрузку. Можно применять правило «не более +10% в неделю», — рассказала врач.

​Если во время тренировки появляются такие симптомы, как одышка, головокружения, сердцебиение, боли в области сердца, лучше проконсультироваться с врачом и обсудить дальнейший ритм тренировок.

