Россиян предупредили о том, что дачные работы увеличивают риск инфаркта

Кардиолог Кокин: дачные работы, особенно в жару, повышают риск остановки сердца
Дачные работы, особенно в жаркую погоду, повышают риск инфаркта из-за длительного статического напряжения и повышения давления, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

«Копка, подъем тяжестей, длительная работа в наклоне – это не просто физическая нагрузка. Это статическое напряжение (мышцы долго сокращены без расслабления), которое резко повышает артериальное давление и нагрузку на миокард. Сердце, особенно если есть скрытый атеросклероз, не успевает адаптироваться к такому «рывку», — объяснил врач.

В группе особого риска, по словам кардиолога, мужчины старше 45 лет, женщины старше 55 лет, а также люди, которым поставили диагнозы ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет, мерцательная аритмия.

«При этом симптомы инфаркта можно перепутать с усталостью. Тревожные признаки: давящая, жгучая боль за грудиной (не острая «колющая»), которая не проходит в покое 5-10 минут, боль отдает в левую руку, плечо, под лопатку, в челюсть, появился холодный липкий пот, резкая слабость, головокружение, одышка, тошнота и необъяснимая тревога. Если симптомы не уходят в покое — это повод срочно звонить в скорую», — рассказал кардиолог.

Чтобы снизить риск инфаркта, нужно делать разминку, избегать работы в часы пиковой жары, чередовать виды деятельности, стараться меньше наклоняться, пить достаточное количество воды и не работать в одиночку.

Ранее врачи предупреждали о риске скрытой гипертонии, способствующей развитию инфаркта и инсульта.

 
