Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Наука

Ученые изобрели искусственные яйца для возрождения вымерших гигантских птиц

Colossal Biosciences успешно испытала силиконовые яйца для рождения древних птиц
Global Look Press

Техасская компания Colossal Biosciences объявила о рождении 26 здоровых цыплят с использованием системы «искусственное яйцо», что стало важным шагом на пути к воскрешению вымерших видов, таких как моа и додо. Об этом сообщает National Geographic (NG) со ссылкой на заявление CEO и сооснователя компании Бена Ламма.

Искусственное яйцо представляет собой силиконовую мембрану внутри жесткого шестиугольного контейнера с прозрачным окном для наблюдения за эмбрионом. По словам главного биолога Colossal Эндрю Паска, полупроницаемый материал обеспечивает эффективный газообмен и удерживает влагу, имитируя свойства натуральной скорлупы. Размер искусственной капсулы можно варьировать от габаритов колибри до огромного — как у вымершей гигантской моа, чей рост достигал почти 3,7 метра (то есть выше современного страуса).

Однако, как подчеркивает NG, отчет компании не прошел экспертное рецензирование, и Colossal не обнародовала данные о том, какая доля птенцов из искусственных яиц успешно вылупилась.

Не участвующие в проекте коллеги ученых признают технологию впечатляющей, но указывают на серьезные ограничения. Так, эволюционный биолог Винсент Линч из Университета Буффало отметил, что пока создана лишь защитная мембрана, а не все компоненты яйца.

Молекулярный генетик Ханс Ченг из Университета штата Мичиган добавил, что в генной инженерии птиц эмбрион состоит из одной-двух клеток, а в природе на момент, когда птица сносит яйцо, в нем уже около 50 тысяч клеток.

Эколог Стюарт Пимм из Университета Дьюка подчеркнул, что даже при технической возможности возрождения видов главными угрозами для птиц являются исчезновение среды обитания, столкновения со стеклами зданий и уличные кошки.

Ранее ученый объяснил, почему воскресить мамонта невозможно.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!