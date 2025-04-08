Ученый объяснил, почему воскресить мамонта невозможно

Воскресить вымерших мамонтов, как и других древних животных, в их исходном виде невозможно из-за отсутствия хорошего «исходника», — древней ДНК, так как в работе с палеогеномом есть много сложностей. Об этом «Газете.Ru» рассказал генетик, профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский, который некоторое время назад сам занимался восстановлением генома сибирского мамонта с целью воссоздать древнее ДНК, чтобы потом вырастить с помощью самки слона вымершее животное.

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«Восстановить исходный генотип очень проблематично и многое зависит от качества древнего ДНК. Но даже при наличии отличного образца, мы не сможем провести полную реконструкцию. И наверняка будут упущены гены, которые во многом определяют эволюцию и адаптацию вот этих древних видов, а они могут существенно отличаться от современных. Причем это касается и ДНК мамонта, и саблезубых тигров, и этих волков и других вымерших видов», – рассказал Крутовский.

По словам ученого, маловероятно, что вымерший вид можно воссоздать в том же виде, в котором он был. Так, например, ученые никогда не смогут получить мамонтов.

«Скорее всего, это будет что-то промежуточное между современным видом и вымершим. Причем ближе к современному, потому что за основу берётся его геном, хоть он и близок к вымершему. Это будет своего рода гибрид. Если удастся создать волосатого слона, похожего на мамонта, то даже средствами постепенной селекции нельзя будет «дойти» до древнего мамонта. Эволюция шла в течение многих поколений, десятки и сотни тысяч лет, и даже близкие виды разделяют огромные промежутки времени. Возможно, удастся восстановить некоторые признаки, такие как шерстистость, отредактировав гены, отвечающие за эти признаки. Однако вернуть мамонта в его исходном виде, вероятно, никогда не получится», – заключил ученый.

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