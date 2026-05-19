В Якутии приступили к эвакуации фрагментов космической ракеты

Служба спасения Якутии

В Вилюйском районе Якутии сотрудники местной службы спасения совместно с представителями «Роскосмоса» начали эвакуацию отделяющихся фрагментов ракеты-носителя, запущенной еще в декабре 2025 года. Об этом сообщает kp.ru.

Заместитель начальника аэромобильного отряда службы Павел Алексеев рассказал, что зимой группа спасателей обеспечила безопасность жителей района и зарегистрировала места падения отделяющихся частей ракеты. К настоящему времени обустроена вертолетная площадка, и начинается вывоз найденных фрагментов.

В работе принимают участие экологи из Якутска, Москвы и Хабаровска, которые измеряют уровни радиации почвы и водоемов.

Также к эвакуации фрагментов ракеты приступила вторая группа спасателей в Алданском районе.

До этого сообщалось, что космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос 27 мая. Им предстоит провести масштабную работу за бортом МКС: установить новое оборудование и вернуть результаты уникальных экспериментов.

Ранее в НАСА оценили запуск российской ракеты с кораблем к МКС.

 
