Российские космонавты выйдут в открытый космос в конце мая

Роскосмос: космонавты Кудь-Сверчков и Микаев выйдут в открытый космос 27 мая

Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса в Telegram-канале.

Отмечается, что космонавтам предстоит провести масштабную работу за бортом МКС: установить новое оборудовании и вернуть результаты уникальных экспериментов.

В конце апреля сообщалось, что транспортный корабль «Прогресс МС-34» успешно состыковался с модулем «Звезда», входящим в российский сегмент Международной космической станции.

Именно на «Союзе МС-28» прибыли российские участники полета Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт из США Кристофер Уильямс. Помимо этой команды, на орбите трудятся доставленные на Crew Dragon российский космонавт Андрей Федяев, представители НАСА Джек Хэтэуэй и Джессика Меир, а также сотрудница Европейского космического агентства из Франции Софи Адено.

Ранее в НАСА оценили запуск российской ракеты с кораблем к МКС.