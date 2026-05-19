В пыли из офисов и школ обнауржили 54 вида вирусов

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, что в пыли, собранной в офисах, школах и других общественных зданиях, могут сохраняться до 54 видов вирусов. Результаты исследования опубликованы в журнале Building and Environment (BEnvi).

В ходе работы исследователи проанализировали 27 образцов пыли, взятых в детских садах, школах, университетских общежитиях, библиотеках, развлекательных и офисных зданиях в штате Огайо (США). С помощью методов ПЦР-анализа и высокоточного секвенирования они искали следы вирусной РНК и ДНК и сравнивали их с базой данных потенциальных патогенов.

Всего в образцах было обнаружено 54 различных вируса. Среди них — респираторные патогены, включая SARS-CoV-2, вирусы гриппа и респираторно-синцитиальный вирус, кишечные вирусы, такие как норовирус и аденовирус, а также вирус папилломы человека и ряд других, в том числе непатогенные вирусы. Риновирусы присутствовали в большинстве образцов.

Отдельно отмечается, что в помещениях с детьми — детских садах и школах — чаще выявлялись вирусы, связанные с детскими инфекциями, включая полиомавирусы и цитомегаловирус.

Авторы работы подчеркивают, что исследование не оценивало, являются ли обнаруженные вирусы жизнеспособными и способными вызывать заражение. Однако, по их мнению, пыль может служить своеобразным «архивом» биологических следов, накапливая частицы из воздуха и с поверхностей.

Ученые считают, что такой подход может в будущем использоваться для мониторинга распространения вирусов в зданиях — аналогично тому, как сегодня отслеживают вспышки заболеваний через анализ сточных вод.

