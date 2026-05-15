Россиянам назвали 5 самых опасных ошибок при использовании кондиционера

ПНИПУ: кондиционер может быть опасен для здоровья

Кондиционер способен не только спасать от жары, но и провоцировать проблемы со здоровьем, если пользоваться им неправильно, рассказали ученые Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам старшего преподавателя кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» ПНИПУ Антона Логинова, одна из главных ошибок — полностью закрывать окна при работающем кондиционере.

«Кондиционер не подает свежий воздух с улицы, а лишь охлаждает тот, что уже находится в помещении. Из-за этого в комнате растет концентрация углекислого газа и снижается количество кислорода», — пояснил специалист.

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов предупредил, что длительное пребывание в такой среде может вызывать сонливость, головные боли, ухудшение памяти и снижение работоспособности.

Эксперты советуют проветривать помещение каждые 1–2 часа, открывая окно на 5–10 минут и временно выключая устройство.

Еще одной проблемой специалисты называют пересушенный воздух. Во время охлаждения влага оседает внутри кондиционера в виде конденсата, а воздух в комнате становится суше.

«Сухой воздух высушивает слизистые оболочки носа, горла и глаз, снижая их защитную функцию и делая организм более уязвимым для вирусов и бактерий», — отметил Валерий Литвинов.

Для поддержания влажности ученые рекомендуют использовать увлажнители воздуха или комнатные растения с крупными листьями. Опасно и слишком сильное охлаждение помещения. Если разница между температурой на улице и в комнате превышает 7–10 градусов, возрастает нагрузка на сосуды и сердце.

«Когда человек заходит с 30-градусной жары в помещение с температурой 18 °C, сосуды резко сужаются, что может спровоцировать головную боль, скачки давления и даже гипертонический криз», — предупредил эксперт ПНИПУ.

По словам ученых, оптимальная температура в помещении летом составляет 22–25 °C. Не менее важна регулярная чистка фильтров. Внутри кондиционера могут накапливаться пыль, плесень и бактерии, которые затем разносятся по комнате потоком воздуха.

«Особую опасность представляет бактерия легионелла, способная вызывать тяжелую пневмонию», — рассказал Валерий Литвинов.

Специалисты советуют проверять фильтры не реже одного раза в месяц и своевременно вызывать сервисных мастеров для обслуживания техники. Также ученые не рекомендуют располагать кондиционер напротив кровати или рабочего места. Постоянный поток холодного воздуха может вызвать мышечные спазмы, воспаление нервов и обострение хронических заболеваний суставов.

По словам Антона Логинова, внутренний блок лучше устанавливать на высоте не менее двух метров и направлять поток воздуха вверх или вдоль потолка, чтобы охлаждение происходило равномерно.

