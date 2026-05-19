Врач назвала неочевидные типы мужских оргазмов

Врач Гровер: два типа оргазма у мужчин могут проходить без выраженной эякуляции

Психосексуальный терапевт Лоррейн Гровер рассказала, что мужской оргазм может происходить не только при эякуляции. По словам специалиста, существуют несколько типов мужской кульминации, которые отличаются механизмом возникновения и ощущениями. Комментарии эксперта приводит издание Metro.

По словам Гровер, многие мужчины воспринимают оргазм только как эякуляцию, однако физиологически существуют разные варианты сексуальной реакции организма. Понимание этих механизмов может помочь снизить тревожность и лучше контролировать ощущения.

Наиболее распространенным считается оргазм с эякуляцией. Как объяснил фармацевт Аббас Канани, процесс включает две стадии. Сначала сперматозоиды перемещаются в уретру и смешиваются с секретами предстательной железы и семенных пузырьков. Затем сокращения мышц таза выталкивают сперму наружу. Такой тип оргазма сопровождается ритмичными сокращениями мышц тазового дна и ощущением резкого снятия напряжения.

При этом специалисты отмечают, что даже этот вариант не всегда достигается одинаково легко: согласно приведенным данным, только около 60% мужчин испытывают оргазм при каждом половом акте.

Отдельно эксперты выделяют так называемый тазовый оргазм. Он связан прежде всего с сокращением мышц тазового дна и может происходить без выраженной эякуляции. По словам Гровер, такие ощущения описываются как внутренняя пульсация в нижней части живота. Усилить этот тип оргазма могут тренировки мышц тазового дна, включая упражнения Кегеля.

«Еще один тип связан со стимуляцией предстательной железы. Простата расположена под мочевым пузырем рядом с прямой кишкой, поэтому ее стимуляция возможна как внутренне, так и через область промежности», – отмечает специалист.

Эксперты пояснили, что такой оргазм также может происходить без выделения спермы и обычно сопровождается менее интенсивными, но более продолжительными ощущениями.

Кроме того, эксперты описывают смешанный тип оргазма, при котором одновременно стимулируются половой член и простата. По словам специалистов, подобное сочетание может вызывать более глубокие и длительные ощущения, а также в некоторых случаях приводить к множественным оргазмам.

